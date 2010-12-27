На Коркинском озере нашли утопленника без документов

По предварительной информации, мужчина перед смертью мужчина был пьян.

В понедельник, 1 июля, Во Всеволожском районе Ленинградской области обнаружили утопленника. Об этом Piter.TV сообщили в пресс-службе МЧС.

Как стало известно, в 9:40 правоохранительные органы получили сообщение об утопленнике на территории Коркинского озера. Прибывшие на место сотрудники поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга в 11:25 извлекли из воды тело мужчины 28 лет. Документов при нем найдено не было.

По факту происшествия проводится проверка. Тело погибшего отправлено на экспертизу. По предварительной информации, мужчина перед смертью мужчина был пьян.

Ранее мы писали о том, что спецкор "Медузы" Иван Голунов опубликовал резонансное расследование о похоронном бизнесе и московском УФСБ. Именно во время подготовки данного текста журналиста задержали и обвинили в хранении наркотиков, а затем отпустили за неимением доказательств:

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