На Кондратьевском водитель выехал на тротуар и сбил петербурженку

Свидетели событий рассказывают об одной травмированной.

В Калининском районе Петербурга поздним вечером 9 января произошла серьезная автомобильная авария. Водитель не справился с управлением и на полной скорости вылетел на тротуар. Иномарка врезалась в толпу пешеходов вблизи третьего дома по Кондратьевскому проспекту. Об этом сообщили очевидцы.

Как отмечают сотрудники ГИБДД, за рулем находился 43-летний местный житель. В результате столкновения с транспортным средством пострадала 32-летняя петербурженка. В тяжелом состоянии пациентку забрали медики скорой помощи.

Фото и видео: Piter.tv