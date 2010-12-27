В Петербурге скончался мужчина за рулем Газели

На Комаровском мосту умер водитель машины.

В Санкт-Петербурге 6 марта на Комаровском мосту в сторону Якорной улицы случился неприятный инцидент. Водитель Газели умер прямо в своей машине.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, сейчас устанавливается причина смерти и все обстоятельства случившегося. Тело погибшего лежит рядом с Газелью.

Пользователи сети отмечают, что подобный случай происходят не в первый раз за зимний период. Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге водитель умер за рулем машины прямо во время движения.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург