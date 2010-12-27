Ночью на Колтушском шоссе столкнулись 5 автомобилей

О пострадавших не сообщается.

Сразу 5 автомобилей создали огромную пробку на внутреннем кольце между Шафировским и Колтушским шоссе. Об этом сообщают очевидцы в группе ДТП и ЧП|Санк-Петербург.

Со слов очевидцев, таксист зацепил отбойник и вышел из машины, чтобы установить знак аварийной остановки. В это же время, водитель "Газели" только в последнюю секунду увидел машину и знак, поэтому уходя от стоклновения с такси, он зацепил машину IVECO и попутно задел еще и KIA Ceed. Машина очевидца могла бы быть следующей, но ему повезло больше других.

В четверг утром мы опубликовали видео: на Октябрьской набережной в аварии пострадал мотоциклист.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург/ВК