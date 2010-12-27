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На Коломяжском проспекте сбили женщину на пешеходном переходе
Сегодня, 19:40
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TretyakovaS
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На Коломяжском проспекте сбили женщину на пешеходном переходе

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Вечером 11 декабря на Коломяжском проспекте сбили женщину на пешеходном переходе. Об этом рассказали очевидцы.

Вечером 11 декабря на Коломяжском проспекте сбили женщину на "зебре". Об этом рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

Пострадавшую госитализировали. 

Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург  

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Теги: дтп , новости петербурга , новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб

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