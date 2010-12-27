Вечером 11 декабря на Коломяжском проспекте сбили женщину на "зебре". Об этом рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".
Пострадавшую госитализировали.
Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
Вечером 11 декабря на Коломяжском проспекте сбили женщину на пешеходном переходе. Об этом рассказали очевидцы.
Вечером 11 декабря на Коломяжском проспекте сбили женщину на "зебре". Об этом рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".
Пострадавшую госитализировали.
Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург