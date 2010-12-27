В понедельник на "Коле" разведут два моста

Из-за жаркой погоду в график развода могут быть внесены изменения.

В понедельник, 10 июня, на трассе Р-21 "Кола" разведут два моста. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

С 8:50 до 10:50 для разведут мост через реку Свирь. Движение транспорта на это время будет полностью перекрыто. С 15:00 до 15:45 разведут Ладожский мост. Отмечается, что при жаркой погоде разводку моста могут перенести на 11 июня на период 0:00 до 1:00.

По правилам мост можно разводить при температуре наружного воздуха не более +25 градусов.



Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад".