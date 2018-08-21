На Кингисеппском шоссе полыхает ангар

В 17:06 ранг пожара был повышен до №2.

В пятницу, 10 сентября, в Красносельском районе Петербурга полыхал пожар в ангаре. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре поступило в 16:52. Сообщили, что на Кингисеппском шоссе дом 55 охватил огонь. В ангаре площадью 1000 кв.метров горела обстановка на площади 200 кв.метров. В 17:06 ранг пожара был повышен до №2. Менее чем через час его понизили до № 1-Бис.

В 17:58 45 пожарных и 10 спецмашин локализовали пожар. Сведения о пострадавших не поступали.

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Фото и видео: Вконтакте / Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село