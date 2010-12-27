На Кингисеппской таможне изъяли более 50 тысяч флакончиков для духов от псевдо Guerlain

На Кингисеппской таможне изъяли более 50 тысяч флакончиков для духов, напоминающих продукцию Guerlain. Парфюмированной воды La Petite Robe внутри бутыльков не было. Однако на флакончиках обнаружили фирменный логотип парижской компании — маленькое черное платье. В комплекте шли узнаваемые крышки в форме перевернутого сердца. Разрешения на использование товарного знака Guerlain не прилагалось. Об этом сообщает "Фонтанка.ру", ссылаясь на слова пресс-службы Северо-Западного таможенного управления.
По какому адресу произведена продукция, пришедшая в Усть-Лугу, сказать сложно. Неизвестно также, что планировали наливать в эти прозрачные флакончики, так похожие на Guerlain.
Пресс-служба ведомства
Правообладатель товарных знаков, компания "GUERLAIN S.A.", расположенная по адресу: 68, авеню Шанз-Элизэ, Париж и ее представитель в России ООО "ТКМ" оценили сумму ущерба в 5,5 млн рублей. По этому делу Кингисеппская таможня возбудила дело об административном правонарушении.
Ранее мы писали, что на Российской таможне остановили Эстонца с 1,5 тонной мелочи.
Фото: guerlain.com