Дэвид Бекхэм зарегистрировал в Роспатенте товарный знак David Beckham

Решение принято 7 февраля 2025 года.

Компания британского футболиста Дэвида Бекхэма зарегистрировала в Федеральной службе по интеллектуальной собственности России товарный знак David Beckham. Это следует из документов, опубликованных в официальной базе Роспатента. Согласно данным от профильного ведомства, заявка на регистрацию знака была подана в службу еще 21 июня 2024 года, а зарегистрирована - 7 февраля 2025 года. Правообладателем остается компания DB Ventures. По информации от Роспатента следует, что под брендом David Beckham на территории нашей страны могут производиться текстиль для дома и спорта, а также товары для новорожденных и мебельной отрасли. Речь идет о покрытиях для мебели, столовых салфетках, носовых платках, противомоскитных сетках, мешках и спальных конвертах для детей, кухонных полотенцах, одеялах для йоги и кожаных простынях.

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Фото: Instagram (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской / davidbeckham