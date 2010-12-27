На Киевском шоссе перевернулся MINI Cooper, есть пострадавшие

Утром 21 июля на Киевском шоссе перевернулся автомобиль MINI Cooper из-за столкновения с грузовиком. В результате ДТП водителя увезли в тяжелом состоянии.

Ранним утром 21 июля на Киевском шоссе перевернулся автомобиль MINI Cooper в результате столкновения с грузовиком. Об этом сообщили очевидцы.

По их словам, легковушка на большой скорости въехала в грузовое авто. В результате этого была полностью снесена передняя часть машины MINI Cooper, у грузовика отлетели номера и помята задняя часть. Помимо этого, очевидцы отметили, что после столкновения на подушке безопасности легкового автомобиля было много крови.

Водитель MINI Cooper чудом остался жив. В 05:30 его госпитализировали в тяжелом состоянии. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург