На Кавалергардской горит квартира: появилось видео

В центре Петербурга пожарные ликвидировали огонь в крупной квартире.

11 января очевидцы сообщили, что в Центральном районе Санкт-Петербурга горит квартира. Пожарных вызвали соседи.

Возгорание произошло в доме 18 по улице Кавалергардская, по неустановленным причинам. Загорелась желая квартира на 6-ом этаже. Спецслужбы подтягивают кран, к очагу огня. Дым идет сразу из трех окон.

Причины случившегося уточняются. О пострадавших не сообщается. Из дома эвакуировали 30 человек.

UPD:

Канал Piter.TV публикует видео с места пожара на Кавалергардской улице.По словам автора видео, приславшего ролик Piter.TV, пожарные быстро справились с огнем, однако вся обстановка внутри квартиры полностью выгорела. К счастью, пламя не успело перекинуться на соседние помещения и в парадную

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Видео: Piter.tv