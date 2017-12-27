На Караваевской улице в ДТП пострадал годовалый ребёнок и трое взрослых

Четыре человека пострадали в дорожной аварии в Невском районе Петербурга вечером 3 января.

В результате ДТП на Караваевской улице, 34 вечером 3 января мужчина 1991 года рождения, управлявший «Фордом», и его пассажир 1993 года рождения получили травмы средней степени тяжести. 56-летняя пассажирка «Шевроле» получила тяжелые травмы, а мальчик в возрасте 1 год и 2 месяца, ехавший там же, – средней степени тяжести.

Всех пострадавших госпитализировали. Отмечается, что ребенок находился в автокресле. Женщина – водитель «Шевроле» не пострадала.

В свою очередь, стражи правопорядка устанавливают виновника ДТП.

Напомним, что накануне вечером Piter.TV сообщал об аварии на Караваевской улице, 34. В 19:30 столкнулись Ford Focus и Chevrolet Aveo.

Фото: ВКонтакте / Сергей Головин