На Кантемировской военный "Урал" приехал в "Фольцваген Поло"

Вечером 26 сентября на одном из самых загруженных перекрёстков Выборгской стороны произошло ДТП с участием военного автомобиля "Урал" и иномарки.

Как сообщает "Фонтанка" со ссылкой на "Водитель Петербурга", на перекрестке Большого Сампсониевского проспекта и Кантемировской улицы произошла авария с участием военного автомобиля "Урал" и "Фольцваген Поло".



Военная машина въехала в иномарку. У автомобилей небольшие повреждения, пострадавших, по данным изданий, нет.



По словам очевидцев, к 18 часам участники аварии удалились с перекрестка. Также сообщается, что автомобиль "Поло" забрали с места ДТП, "Урал" стоял на обочине.



Образовалась пробка на подъездах к перекрестку.