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На Кантемировской военный "Урал" приехал в "Фольцваген Поло"

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Вечером 26 сентября на одном из самых загруженных перекрёстков Выборгской стороны произошло ДТП с участием военного автомобиля "Урал" и иномарки.

Как сообщает "Фонтанка" со ссылкой на "Водитель Петербурга", на перекрестке Большого Сампсониевского проспекта и Кантемировской улицы произошла авария с участием военного автомобиля "Урал" и "Фольцваген Поло".

Военная машина въехала в иномарку. У автомобилей небольшие повреждения, пострадавших, по данным изданий, нет.

По словам очевидцев, к 18 часам участники аварии удалились с перекрестка. Также сообщается, что автомобиль "Поло" забрали с места ДТП, "Урал" стоял на обочине.

Образовалась пробка на подъездах к перекрестку.

Теги: авария на кантемировской , дтп , новости спб
Категории: Новости СПб

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