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Вчера, 14:05
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lesjasap
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На Кантемировской "Мерседес" сбил мотоциклиста

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В Петербурге сбили еще одного мотоциклиста. В этот раз - в Выборгском районе.

Днем 17 июля в Выборгском районе произошла авария. Автоледи сбила ехавшего мотоциклиста по Кантемировской улице. В результате последний пострадал, но остался в сознании. Молодой человек остался сидеть на асфальте, дожидаясь приезда медиков скорой помощи.

Как отмечают свидетели событий, виновницей аварии является девушка за рулем иномарки "Мерседес". Машина выезжала с прилегающей территории. Водитель отказалась пропускать мотоциклиста. Петербурженка не вышла из автомобиля после столкновения.

В настоящее время автовладельцы предупреждают о большом транспортном заторе в направлении к набережной.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

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Категории: Новости СПб ДТП

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