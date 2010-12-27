На Камышовой задержали мужчину, стрелявшего из Калашникова по парадной дома

Ни одна пуля чудом не задела соседей.

В Приморском районе полиция задержала преступника, который стрелял в парадной дома из автомата Калашникова. Оперативники отметили, что злоумышленник уже не раз оказывался в поле зрения закона: его привлекали к административной ответственности за оскорбление представителя власти. На этот раз пострадавших удалось избежать.

Инцидент произошел поздно вечером 4 августа. В правоохранительные органы обратилась соседка виновника событий, проживающая по Камышовой улице, 20. Заявительница рассказала, что петербуржец нарушает спокойствие и агрессивно ведет себя на лестничной клетке. В результате "веселого" настроения, мужчина даже произвел несколько выстрелов.

На место выехала оперативная группа. Они зашли в квартиру к стрелку и обнаружили запас патронов, гильз и оружие. Выяснилось, что на данный момент петербуржец находится под подпиской о невыезде за приобретение и хранение наркотических веществ. В отношении гражданина составлен протокол.

Как сообщили в ГУ МВД России, в результате проведенной экспертизы установлено, что изъятое стреляющее устройство было подвержено переделке и в настоящее время представляет собой огнестрельное автоматическое оружие. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: Piter.tv