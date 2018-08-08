На Каменноостровском проспекте насмерть сбили пешехода‍

Водитель совершил наезд на перебегающего дорогу местного жителя.

В Петроградском районе Петербурга ночь на 8 августа автомобилист сбил человека на дороге. Инцидент произошел на Каменноостровском проспекте около здания под номером 24. Как отмечают очевидцы, пострадавший скончался на месте. Были вызваны экстренные службы, включая полицию и медиков скорой помощи. Однако, приехавшим сотрудникам ДПС осталось только накрыть жертву белой простыней.

По предварительной информации, за рулем иномарки "Порше" находился 25-летний шофер. Он не заметил препятствие на проезжей части: 45-летний пешеход находился вне специально отведенной для этого зоны.

В обстоятельствах дела разбираются представители ГУ МВД по региону.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб