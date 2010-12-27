На КАДе три машины столкнулись паровозиком

На внутреннем кольце КАДа три легковушки собрались в паровозик

Утром 16 октября на внутреннем кольце КАДа, перед Вантовым мостом столкнулись три легковых автомобиля.

Как сообщают очевидцы, столкновение произошло из-за неожиданного торможения самого первого авто, которое ехало по левой полосе изначально медленнее, чем последующие два. Водители не смогли сбавить скорость и врезались друг в друга.

Сообщается, что наряд ГИБДД уже прибыл на место.Точная причина столкновения устанавливается. Движение не затруднено. О пострадавших не сообщатся.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург