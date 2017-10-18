На КАДе не смогли разъехаться 4 машины

Мусоровоз, самосвал и две легковушке столкнулись на КАДе. Есть пострадавшие

На колье КАДа перед поворотом на Парнас, произошло крупное ДТП с участием 4 машин. Очевидцы сообщают, что авария перекрыла всю полосу движения.

Автовладельцы, успевшие проехать данный участок, сообщают, что скоро в месте ДТП образуется большая и долгая пробка. По мнению пользователей, авария случилась из-за резкого торможения едущей впереди машины, которая возможно пропустила поворот.

Ранее сообщалось, что в кабине мусоровоза зажало водителя, но вовремя подоспевшие спасатели смогли извлечь мужчину из груды металла. Пострадавший находится в сознании.

О других пострадавших не сообщается. Пользователи рекомендуют объезжать участок через "Мегу".

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург