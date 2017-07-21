На КАД с 24 июля закроют две полосы рядом с развязкой с Московским шоссе

На две с половиной недели закроют половину полос на внешнем кольце КАД в районе развязки с Московским шоссе. На участке с 24 июля начнутся ремонтные работы.

И снова ограничения движения на кольцевой автодороге. На этот раз водителей ждут проблемы на развязке КАД с Московским шоссе. На 75-76 километрах начнутся работы по удалению колейности. Из-за этого перекроют 1 и 2 полосы движения. А на 3 и 4 полосах скорость ограничат до 50 километров в час.

- Будут установлены временные дорожные знаки, ограничивающие скоростной режим до 50 километров в час, направляющие стрелки со световой индикацией, - сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Также для удобства водителей и дорожников место работ огородят водоналивные барьеры. Для безопасности в ночное время будет установлена световая сигнализация.

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