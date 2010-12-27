Вечером 6 декабря на КАД столкнулись четыре автомобиля. Копится пробка.

Вечером 6 декабря на КАД произошла авария с участием четырех машин. Об этом сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".



По словам автолюбителей, ДТП произошло на 61-м км внутреннего кольца. О пострадавших не сообщается.



Копится пробка.



Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург



