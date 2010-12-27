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На КАД столкнулись четыре автомобиля
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TretyakovaS
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На КАД столкнулись четыре автомобиля

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Вечером 6 декабря на КАД столкнулись четыре автомобиля. Копится пробка.

Вечером 6 декабря на КАД произошла авария с участием четырех машин. Об этом сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

По словам автолюбителей, ДТП произошло на 61-м км внутреннего кольца. О пострадавших не сообщается. 

Копится пробка.

Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

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Теги: дтп , новости петербурга , новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб

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