Вечером 6 декабря на КАД произошла авария с участием четырех машин. Об этом сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".
По словам автолюбителей, ДТП произошло на 61-м км внутреннего кольца. О пострадавших не сообщается.
Копится пробка.
Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
Сегодня, 18:29
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На КАД столкнулись четыре автомобиля
Вечером 6 декабря на КАД столкнулись четыре автомобиля. Копится пробка.
Вечером 6 декабря на КАД произошла авария с участием четырех машин. Об этом сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".