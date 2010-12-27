На КАД на неделю перекрыли две полосы движения

В период с 18 по 25 июня на там будут проводиться работы по ликвидации колейности дороги.

ФКУ Упродор "Северо-Запад" информирует жителей Санкт-Петербурга о новых ограничениях движения, которые ввели на Кольцевой Автомобильной дороге (КАД) во вторник, 18 июня. Речь идет о развязке между Софийской улицей и Московским шоссе, где перекрыли первую и вторую полосы, а на третьей и четвертой ограничили скорость до 50 км/ч.

В управлении сообщили, что в период с 18 по 25 июня на участке будут проводиться работы по ликвидации колейности дороги. На время ремонта на участке установят специальные дорожные знаки, водоналивные барьеры и световые сигнализации.

Ранее мы писали об аналогичных работах, которые ограничат движение между Вантовым мостом и Колтушским шоссе. Для водителей специально установят временные дорожные знаки. Кроме того, информацию о перекрытии будут выводить на табло.

Фото: ФКУ Упродор "Северо-Запад", открытые источники