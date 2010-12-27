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На КАД пьяный водитель влетел в отбойник
Сегодня, 19:29
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TretyakovaS
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На КАД пьяный водитель влетел в отбойник

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На внешней стороне КАД иномарка врезалась в отбойник. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

Как сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", на внешней стороне КАД в Петербурге, в 800 метрах от Мурманки иномарка влетела в отбойник.

У автомобиля серьезные повреждения передней части. О состоянии водителя не сообщается. По данным пользователей группы, водитель был пьян. Один из очевидцев в комментариях указал,что на месте ДТП увидел мужчину с бутылкой спиртного в руке. Он предположил, что это и был водитель.


Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург


Теги: дтп , новости петербурга , новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб

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