На КАД пьяный водитель влетел в отбойник

На внешней стороне КАД иномарка врезалась в отбойник. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

Как сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", на внешней стороне КАД в Петербурге, в 800 метрах от Мурманки иномарка влетела в отбойник.



У автомобиля серьезные повреждения передней части. О состоянии водителя не сообщается. По данным пользователей группы, водитель был пьян. Один из очевидцев в комментариях указал,что на месте ДТП увидел мужчину с бутылкой спиртного в руке. Он предположил, что это и был водитель.





Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург



