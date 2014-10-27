На КАД до середины октября закроют две полосы в районе Мурино

На кольцевой автодороге пройдет ремонт деформационного шва. Из-за этого перекроют две полосы на участке в районе дороги Петербург-Матокса.

Новые ограничения движения ждут автомобилистов на кольцевой автодороге Петербурга. На 31-ом километре внутреннего кольца КАД будут проходить работы по замене деформационного шва. Работы будут проходить в районе пересечения трассы с автомобильной дорогой Санкт-Петербург-Матокса (Мурино).

Ремонт по очереди перекроет части проезжей части. С 21 сентября по 2 октября перекроют полосу безопасности, а также первую и вторую полосу. С 3 по 15 октября будут перекрыты третья и четвертая полосы. Во время ремонта свободные полосы будут работать с ограничениями: нельзя будет превышать скорость 50 километров в час.

Работы будут проходить в круглосуточном режиме. Будут установлены временные дорожные знаки, ограничивающие скорость и направляющие стерлки со световой индикацией. Для безопасности участок также оборудуют световой сигнализацией и водоналивными барьерами.