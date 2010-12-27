На Индустриальном в массовом ДТП пострадали люди

Пять машин столкнулись в Красногвардейском районе города.

В Красногвардейском районе Петербурга произошла серьезная массовая автомобильная авария. Об этом сообщили очевидцы происходящего. несколько транспортных средств столкнулись на пересечении Хасанской улицы и Индустриального проспекта. В результате ДТП есть пострадавшие. Они госпитализированы в местные больницы.

В общей сложности участники аварии стали пять легковых машин. Две из иномарок получили серьезные повреждения. Мужчина, находившийся за рулем "Шкода Йети" вылетел с проезжей части, снеся машиной дорожное ограждение. Затем он оказался на тротуаре. Также медики скорой помощи забрали в места происшествия петербурженку. Тяжесть ее травм устанавливается. На месте работали несколько бригад врачей, пожарной службы и представители ГИБДД.

В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб