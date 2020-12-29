На Гостином дворе выставили новые ограждения, протестующими заполняют уже 5й пассажирский автобус

На место предполагаемой протестной акции пригнали ещё 2 пассажирских ЛиАЗа. Граждан через громкоговоритель предупреждают об административной ответственности.

В Петербурге продолжаются задержания предполагаемых участников протестной акции в поддержку Алексея Навального. Корреспондент ПитерТВ на станции Гостиный двор сообщает о новых задержаниях. К месту предполагаемого финиша протестного шествия подвезли 4 и 5 по счету пассажирский автобус без опознавательных знаков. Они практически наполнены протестующими или подозреваемыми в протесте.





В 14.20 силовики выставили дополнительные ограждения: по факту из оранжевых металлических заборов построили коридор от выхода из метро до подземного перехода. Движение в сторону Дворцовой полностью перекрыто для пешеходов.

