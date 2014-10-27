В петербургском баре "Gusto-Густо" выбили все стекла

Витрину петербургского бара "Gusto-Густо" разбили вдребезги.

В Петербурге 21 сентября сотрудники бара "Gusto-Густо" обнаружили разбитые окна и входную дверь. Бар расположен на Гороховой улице, 40.

Известно, что инцидент был обнаружен в девять утра, когда персонал заведения пришел на работу. По их словам из бара ничего не пропало, поэтому бар продолжает встречать посетителей. Предположительно, витрину могли забросать камнями. Однако жители дома рассказали, что слышали звуки бьющегося стекла и подчеркнули, что совершить такое могли конкуренты.

Сотрудники бара находятся в шоковом состоянии, на место происшествия вызвали полицию. Работники предполагают, что окна разбили вдребезги, стреляя из машины, которая проезжала мимо.

В настоящее время на месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов, которые проверяют информацию о повреждённой двери.

Фото: Gusto-Густо Бистро Бар