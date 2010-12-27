В Санкт-Петербурге открылась почта Деда Мороза

В Петербурге можно отправлять письму Деду Морозу.

В Санкт-Петербурге до 25 декабря в отделении Почты России на улице Почтамтской, дом № 9 работает Почта Деда Мороза. Жители Северной столицы могут отправить письмо в резиденцию главного зимнего волшебника, опустив его в специальный почтовый ящик. Об этом сообщает пресс-сдужба Почты России.

Выемка писем и открыток с пожеланиями и поздравлениями будет происходить каждый день. Чтобы удалось доставить все послания Дедушке Морозу в Великий Устюг вовремя и волшебник смог прислать ответ, необходимо правильно указать свой адрес, а такдже адрес получателя.

Стоит отметить, что письмо Деду Морозу нужно отправлять на официальный адрес: 162340, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, почта Деда Мороза, наклеив почтовую марку. Кроме того, в преддверием Нового года в почтовых отделениях региона предлагают праздничные открытки, конверты и сувениры, с помощью которых жители Санкт-Петербурга могут поздравить своих родных и друзей.