На Генерала Симоняка "накрыли" незаконную игорную зону, устроенную в квартире

Организацией занимались гражданка Грузии и петербуржец.

Вечером 4 августа петербургские полицейские задержали организаторов игорной зоны в квартире на улице Генерала Симоняка. Как сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах, одно из помещений в доме №1 было заставлено игровыми автоматами.

Задержанными оказались 40-летняя гражданка Грузии и 35-летний петербуржец. Мужчина и женщина совместно с пока неустановленными людьми решили объединиться и начать подпольный игровой бизнес, закупились автоматами типа "GAMINATOR" и поставили в квартире два персональных компьютера.

Возбуждено уголовное дело, игроманов поместили под подписку о невыезде. Известно, что мужчина ранее был судим за незаконный сбыт наркотиков.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге задержали белоруса, находящегося в международном розыске.

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