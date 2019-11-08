В Петербурге задержали белоруса, находящегося в международном розыске

На родине его ищут за незаконный оборот наркотиков.

В понедельник, 3 августа, в Петербурге задержали 27-летнего гражданина республики Беларусь, находящегося в международном розыске. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Мужчину поймали на Дальневосточном проспекте. На родине его ищут за незаконный оборот наркотиков.

В настоящий момент подозреваемого поместили под стражу. О его задержании сообщили инициатору розыска – Центральному РОВД Гомеля.

Ранее мы писали, что полицейские пресекли наркопродажи в петербургском интернет-магазине.

Фото: pixabay.com