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В Петербурге задержали белоруса, находящегося в международном розыске
Сегодня, 10:54
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Alena_Zinovieva

В Петербурге задержали белоруса, находящегося в международном розыске

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На родине его ищут за незаконный оборот наркотиков.

В понедельник, 3 августа, в Петербурге задержали 27-летнего гражданина республики Беларусь, находящегося в международном розыске. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Мужчину поймали на Дальневосточном проспекте. На родине его ищут за незаконный оборот наркотиков.

В настоящий момент подозреваемого поместили под стражу. О его задержании сообщили инициатору розыска – Центральному РОВД Гомеля.

Ранее мы писали, что полицейские пресекли наркопродажи в петербургском интернет-магазине.

Фото: pixabay.com

Теги: международный розыск, оборот наркотиков, республика беларусь
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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