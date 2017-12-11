На Финском заливе у берега появилось множество ледяных шариков

На Финском заливе жители Курортного района Петербурга заметили необычные объекты. Прибрежная линии покрылась ледяными шариками. Как будто кто-то приготовился к масштабной снежному побоищу. Горожане публиковали фотографии плавающих в воде и лежащих на берегу почти идеальных шаров.
Версий, почему появились такие необычные льдинки полно. Кто-то считает, что это покрывшиеся снегом камни. Другие уверены. что дело в экологической обстановке, а третьи - в причудах природы.
Фото: Instagram / yuriy_shakhov, dafna_rus
Видео: Instagram / natsi86