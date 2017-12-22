На Филиппинах произошло извержение вулкана Майон

На Филлипинах вулкан взбудоражил местных жителей. Однако видео его извержение выглядит торжественным.

На Филиппинах 23 января произошло извержение недавно проснувшегося вулкана Майон.

Брызги лавы над кратером достигали 700 метров в высоту, а столбы пепла поднялись вовсе на 3 км. Жители провинций рассказали, что в городах Албай и Камаринес-Сур был замечен пеплопад, при этом он был настолько сильный, что видимость была нулевой. По словам очевидцев, им казалось, что в полдень наступила ночь.