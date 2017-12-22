На Филиппинах произошло извержение вулкана Майон

На Филиппинах 23 января произошло извержение недавно проснувшегося вулкана Майон.
Брызги лавы над кратером достигали 700 метров в высоту, а столбы пепла поднялись вовсе на 3 км. Жители провинций рассказали, что в городах Албай и Камаринес-Сур был замечен пеплопад, при этом он был настолько сильный, что видимость была нулевой. По словам очевидцев, им казалось, что в полдень наступила ночь.
На данный момент в центрах временного размещения находится более 30 тысяч местных жителей. Сведений о пострадавших в результате извержения пока не поступало. Вулкан расположен в провинции Албай в 340 км от столицы Филиппин Манилы.
Видео: "ВК" - Видач