На Энгельса загорелась квартира, из дома вывели 22 человека

Огонь за 20 минут уничтожил комнату на 12 "квадратов".

Поздним вечером 29 августа в Выборгском районе Петербурга загорелась трёхкомнатная квартира в доме №128 по улице Энгельса. Огонь полностью охватил одну из комнат площадью 12 квадратных метров. Пожарным потребовалось 20 минут, чтобы справиться с возгоранием.

Из-за сильного задымления спасатели приняли решение эвакуировать жильцов. Из дома вывели 22 человека. К тушению привлекли 17 пожарных и 4 единицы техники. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы рассказывали о том, что при пожаре на улице Освобождения в Красносельском районе погиб мужчина. В однокомнатной квартире горела обстановка на площади 4 квадратных метра.

Фото: Piter.TV