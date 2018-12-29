На Елагином острове играл оркестр Санта-Клаусов

На Крестовском острове прошли рождественские гуляния.

В субботу, 5 января на Елагином острове прошли рождественские гуляния, а также играл оркестр Санта-Клаусов, которые исполняли рождественские мелодии. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Посетители пели и танцевали, прогуливались по окрестностям и наслаждались музыкой.

У Конюшенного корпуса проходили уличные представления со скоморохами, хороводами и колядками. Там артисты рассказали гостям о традиционных зимних забавах и подготовленных для них играх и конкурсах. Также сегодня в парке культуры и отдыха имени Кирова начался цикл праздничных встреч для детей и их родителей.