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На Елагином острове играл оркестр Санта-Клаусов
Вчера, 21:08
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TretyakovaS

На Елагином острове играл оркестр Санта-Клаусов

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На Крестовском острове прошли рождественские гуляния.

В субботу, 5 января на Елагином острове прошли рождественские гуляния, а также играл оркестр Санта-Клаусов, которые исполняли рождественские мелодии. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Посетители пели и танцевали, прогуливались по окрестностям и наслаждались музыкой. 

У Конюшенного корпуса проходили уличные представления со скоморохами, хороводами и колядками. Там артисты рассказали гостям о традиционных зимних забавах и подготовленных для них играх и конкурсах. Также сегодня в парке культуры и отдыха имени Кирова начался цикл праздничных встреч для детей и их родителей. 

Теги: новости петербурга, новости спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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