На Дворцовой устанавливают старую новогоднюю елку с новыми украшениями

Рабочие монтируют главную новогоднюю елку Петербурга на Дворцовой площади. В этом году устанавливают прошлогоднее дерево, но уже с новыми украшениями.

На главной площади города начали монтировать новогоднюю елку, которая станет центральной в Петербурге. На Дворцовой площади, около арки Главного Штаба появится 25 метровая искусственная зеленая елка. Каркас конструкции начали собирать еще накануне.

В этом году елку будут одновременно и собирать и украшать. Работы у монтажеров не мало. Завершить сбор новогоднего украшения планируют только к 1 декабря.

В этом году на Дворцовой поставят тоже дерево, что и в прошлые года. Правда, в этот раз у него обновили украшения. Для зеленого символа Нового года приготовили новы еинрушки, шары и иллюминацию.