На Дыбенко школьница получила повреждения на детской площадке

Качели сломались под весто девятилетней петербурженки.

В Невском районе Петербурга несовершеннолетняя девочка получилаповреждения, находясь на территории детской площадки. Под весом девятилетней пострадавшей проломились качели. Об этом сообщает мать жертвы в социальных сетях.

Как отмечает очевидица событий, инцидент произошел ее 2 августа около 38 дома по улице Дыбенко.

Решила покачаться на качелях, качественная сварка, в ответственном месте не выдержала детского веса и дочка слетела вместе с качелью на землю, получив при этом удар в лицо. Повезло, что она упала, когда качель уже вниз летела (закон физики) рассказывает мать девочки

В результате травм удалось избежать, но школьницу пришлось отправлять в медицинское учреждение, чтобы ей зашили разбитую губу. Мать жертвы собирается обратиться в надзорные ведомства, чтобы найти виновных в установке некачественного оборудования для детей.

Отметим, что сломанные качели починили на следующий день после происшествия. Специалистам пришлось приваривать отлетевшую перекладину.

Фото: Pixabay.com