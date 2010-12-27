На Дачном "Ниссан" с пьяным водителем влетел в столб

Шофер хотел, чтобы к ДТП местные жители отнеслись с юмором.

В Кировском районе Петербурга в ночное время автомобилист на "Ниссане" врезался в железобетонный столб на дороге. Как отмечают очевидцы событий, мужчина за рулем транспортного средства выжил. Иномарка практически полностью оказалась разбита со стороны водителя.

Инцидент произошел на Дачном проспекте, перед проспектом Народного Ополчения. Свидетели событий рассказывают, что шофер просил помочь ему отключить аккумулятор, а также с юмором отнестись к ситуации. По предварительной информации, петербуржец находился в состоянии алкогольного опьянения.

На месте работали представители экстренных ведомств.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб