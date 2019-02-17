На Черняховского ДТП чуть не задело пешехода

Вечером 17 февраля на площади Черняховского столкнулись два легковых автомобиля. Об этом сообщили очевидцы.
Во время ДТП под колёса чуть не попал пешеход. К счастью, в ходе аварии никто не пострадал.
На месте скопилась пробка.
Видео: Piter.tv
По предварительным данным, никто не пострадал.
Вечером 17 февраля на площади Черняховского столкнулись два легковых автомобиля. Об этом сообщили очевидцы.
Во время ДТП под колёса чуть не попал пешеход. К счастью, в ходе аварии никто не пострадал.
На месте скопилась пробка.
Видео: Piter.tv
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