На Черняховского ДТП чуть не задело пешехода

По предварительным данным, никто не пострадал.

Вечером 17 февраля на площади Черняховского столкнулись два легковых автомобиля. Об этом сообщили очевидцы.

Во время ДТП под колёса чуть не попал пешеход. К счастью, в ходе аварии никто не пострадал.

На месте скопилась пробка.

Видео: Piter.tv