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На Черняховского ДТП чуть не задело пешехода

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По предварительным данным, никто не пострадал.

Вечером 17 февраля на площади Черняховского столкнулись два легковых автомобиля. Об этом сообщили очевидцы. 

Во время ДТП под колёса чуть не попал пешеход. К счастью, в ходе аварии никто не пострадал. 

На месте скопилась пробка. 

Видео: Piter.tv

Теги: дтп, новости петербурга, новости спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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