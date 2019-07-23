Ремонт фасадов планируется с сохранением архитектурного облика здания.

На "Чернышевской" начался демонтаж облицовки фасадов и деревянной кровли – ее АО "Метрострой Северной Столицы" заменит на металлическую. Об этом сообщила пресс-служба "Метрострой Северной Столицы"

Ремонт фасадов планируется с сохранением архитектурного облика здания. Метростроители установят новые входные двери, внешне аналогичные существующим. Также будет обеспечен доступ для маломобильных пассажиров.

Проектом реконструкции вестибюля предусмотрена замена покрытия пола и стен из гранитных и мраморных плит. Также предполагается новая расстановка оборудования в наземной части станции – это связано с увеличением количества эскалаторов с трех на четыре.

"Чернышевскую" планируют открыть в 2024 году.

Фото: Метрострой Северной Столицы