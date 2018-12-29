На Бухарестской загорелась сауна

На месте работало 15 пожарных.

Днем 7 января спасатели тушили пожар в сауне во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, сообщают очевидцы в социальных сетях.

Известно, что вызов в управление МЧС поступил в третьем часу дня. Огонь вспыхнул в сауне, расположенной в доме 142 по Бухарестской улице. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Пострадало три квадратных метро. В результате проишсествия никто не пострадал.

Ранее Piter.tv сообщал, что студент отправился за выпивкой через окно и не дошел.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург