Студент отправился за выпивкой через окно и не дошел

Молодой человек сорвался со второго этажа.

Попытка раздобыть спиртное для компании закончилась для студента СПб ПГУПС поездкой в больницу, сообщили 7 января в правоохранительных органах Петербурга.

Известно, что 21-летний парень решил добраться до магазина в нетрезвом виде по карнизу общежития, поскольку дверь в комнату оказалась почему-то заперта. Выбравшись из окна второго этажа, студент сделал несколько шагов и сорвался.

Лежащего на земле без движения юношу в 6 января в 7:40 утра обнаружили прохожие. Они вызвали полицию и скорую. Парня доставили в Покровскую больницу. Оперативники отметили, что на снегу не обнаружили крови. Только следы студента и машины скорой помощи.

Напомним, ранее Piter.tv писал, что стало известно, где последний раз видели пропавшую в Новый Год девочку-подростка.

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