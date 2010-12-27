На Бухарестской улице легковушка смяла багажник после столкновения с дорожным знаком

По неизвестным причинам машина оказалась на встречной полосе.

Днем 12 сентября во Фрунзенском районе Петербурга автомобиль "Лада" снес дорожный знак и полностью смял багажник. Очевидцы из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" поделились кадрами с места аварии.

Инцидент произошел на Бухарестской улице в сторону улицы Салова. По словам свидетелей, легковушка оказалась на встречной полосе и сбила дорожный знак. Авто получило серьезные повреждения, багажник вмялся в салон. По предварительным данным, все остались живы.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что под Кронштадтом грузовик DAF наехал на скорую.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"