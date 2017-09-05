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На Бухарестской светофор накрыл иномарку

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Очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" сообщили о том, что на Бухарестской улице в сторону проспекта Славы светофор упал на иномарку.

Как сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", на Бухарестской улице в сторону проспекта Славы на автомобиль Hyundai упал светофор.

Ремонтная бригада уже прибыла на место случившегося. Светофор продолжает функционировать.

В сети уже появились кадры с места инцидента, записанные на видеорегистратор.

Видео: YouTube/Мегаполис

Теги: дтп спб , новости петербурга , новости спб
Категории: Новости СПб

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