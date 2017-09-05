Как сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", на Бухарестской улице в сторону проспекта Славы на автомобиль Hyundai упал светофор.
Ремонтная бригада уже прибыла на место случившегося. Светофор продолжает функционировать.
В сети уже появились кадры с места инцидента, записанные на видеорегистратор.
Видео: YouTube/Мегаполис
Сегодня, 21:31
36
На Бухарестской светофор накрыл иномарку
Очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" сообщили о том, что на Бухарестской улице в сторону проспекта Славы светофор упал на иномарку.
Как сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", на Бухарестской улице в сторону проспекта Славы на автомобиль Hyundai упал светофор.