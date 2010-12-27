На Большевиков трое мигрантов выбросили из окна девушку после изнасилования

Пьяные граждане Узбекистана надругались над мигранткой и скинули ее с третьего этажа.

В Петербурге три гражданина Узбекистана задержаны за насильственные действия сексуального характера по отношению к молодой девушке. После изнасилования, преступники решили выбросить жертву с третьего этаже. Инцидент произошел 4 августа в Невском районе города по проспекту Большевиков.

Как отмечают оперативники, иностранцы выбрали в жертву свою 25-летнюю соотечественницу. Они затащили ее в номер отеля гостиницы "Белые ночи" и надругались. После этого мужчины избавились от нее, выкинув мигрантку в окно. Девушка пролетела вниз три этажа. Позже ее госпитализировали с многочисленными переломами и травмами. Сейчас она находится под наблюдением медиков в Александровской больнице. Пациентка в тяжелом состоянии.

Представители закона рассказали, что в течение субботы группа из парней распивала спиртные напитки. Именно состояние алкогольного опьянения подтолкнуло мужчин на зверства. Возбуждено уголовное дело.

Фото: Piter.tv