На Большевиков иномарка насмерть сбила петербуржца

Авария в Невском районе закончилась трагедией.

В Невском районе Петербурга автомобилист на полной скорости врезался в пешехода. Местный житель оказался сбил насмерть. Как рассказывают очевидцы, инцидент произошел в ночь на 10 августа на проспекте Большевиков, 22 корпус 1. Жертва аварии перебегала дорогу в неположенном месте. По предварительной информации, автолюбитель на "Фольксвагене" также может быть виноват: он ехал с превышением скорости. Шофер не заметил препятствие на проезжей части. Свидетели событий отметили, что транспортное средство получило серьезные повреждения. Информации о состоянии человека за рулем нет.

По данным от полиции, погиб 36-летний петербуржец. Его отбросило на несколько метров от месте ДТП.После аварии его накрыли белой простыней. На участке работали экстренные службы: полиция и бригада скорой помощи. Медикам не удалось помочь.

\Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб