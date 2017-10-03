На Большеохтинском мосту сбили велосипедиста

Появилось видео как 2 октября на Большеохтинском мосту был сбит велосипедист

Вечером 2 октября на Болшеохтинском мосту около Красногвардейской площади машина сбила велосипедиста.

На видео видно, что велосипедист решил пренебречь правилами дорожного движения или забыл о том, что пешеходный переход создан чтобы идти по нему и решил быстро его проехать. К сожалению, в этот момент справа поворачивал легковой автомобиль, под колеса которого и угодило двухколесное транспортное средство. К счастью, после столкновения нарушитель не попал под колеса машины, а просто упал сбоку.

Случай вызвал бурное обсуждение автолюбителей, где почти все были на стороне водителя, жалуясь на распространенность этого явления.