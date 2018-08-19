На Белоострове полыхал деревянный дом

В результате пожара никто не пострадал.

Накануне в котеджном поселке "Памир" на Белоострове пройзошел крупный пожар в деревянном доме. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.tv.

По его словам, в котедже отдыхала компания друзей и внезапно из здания повалил дым. В считанные минуты деревянное строение охватило пламя. На место прибыли пожарные, но дом уже сгорел полностью. Огнеборцам оставалось только дотушивать здание и следить, чтобы пламя не перекинулось на деревья.

Люди, находившиеся в здании, успели его покинуть. В результате пожара никто не пострадал.

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Видео: Piter.tv