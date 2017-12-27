На Белградской улице прорвало трубу с горячей водой

Во Фрунзенском районе Петербурга прорвало трубу с горячей водой.

Вечером 18 января во Фрунзенском районе города на ул. Белградская, 34 рядом с ж\д станцией "Проспект Славы" прорвало трубу с кипятком, сообщают в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург.

На место происществия прибыла аварийная служба. Движение транспорта на этом участке временно приостановлено.

"Не пробуйте там пешком на платформу пройти - из асфальта струячит кипяток, возможно все размыло снизу и есть риск провалиться. Лучше обходить по мосту через речку по пр. Славы", - отмечают очевидцы.

"Каждый год там рвется, и не по одному разу. Проклятое место. Минимум раз в год", - жалуются жители района.

Фото: группа ДТП и ЧП | Санкт-Петербург