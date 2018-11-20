На "Беговой" исчезла плитка

В павильоне станции метро зеленой линии "Беговая" петербуржцы обнаружили пропажу плитки.

Интернет-пользователи поделились фотографиями, снятыми в павильоне станции метро "Беговая", где облезла плитка.

На фото видно, что плитки нет у целой стены павильона. Отметим, что течение восьми месяцев работы станции время от времени жители и гости города жаловались на то, что в вестибюле можно было видеть воду.

Ранее плитка отвалилась на станции метро "Новокрестовская". Там вместо нее наклеили полиэтилен.

С момента открытия станций "Беговая" и "Новокрестовская" представители петербургского метрополитена выявили массу недоделок. В частности, случились протечки, ломался траволатор. В январе этого года Смольный подал иск, в котором потребовал от "Метростроя" 2,88 млрд рублей.

Фото: ВКонтакте/Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург