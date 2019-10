На Beat Weekend в Петербурге придут рейвы и "Дух Баухауса"

Все фильмы фестиваля можно посмотреть в кинотеатре "Аврора" с 9 по 13 октября.

На предстоящем фестивале ожидается премьера киноальманаха "33 слова о дизайне", созданного онлайн-школой дизайна как продолжение фильма "100 лет дизайна", ставшего абсолютным хитом Beat Film Festival в прошлом году. В этот раз перед зрителями предстанут 33 главных авторитета индустрии, которые ответят на вопрос, существует ли русский подход к дизайну. В кадре – Покрас Лампас и Артемий Лебедев.

Кроме дизайна, петербуржцы смогут открыть для себя музыкальные киноновинки: A Dog Called Money — лента о певице Пи Джей Харви от Шеймуса Мерфи, представленная на Берлинском кинофестивале. Их совместное путешествие по главным горячим точкам планеты оборачивается невероятным аудиовизуальным коллажем.

Центральной темой Beat Weekend станет клубная тема. Лента Everybody in the Place, созданная английским художником и лауреатом престижной премии Тернера Джереми Деллером осмысляет феномен эйсид-хауса и рейв-культуры в

нетривиальном формате лекции. "Студия 54" переносит зрителей в легендарный нью-йоркский клуб 70-х.

"Берлинский фейсконтрольщик" – фильм о людях, которые стояли у истоков ночной жизни немецкой столицы и каким-то чудом не растратили запал, чтобы и сегодня охранять подступы к самым знаменитым клубам города. Герои, среди которых Свен Марквардт, легендарный привратник Berghain, делятся с режиссером ностальгией по временам, когда один клуб мог сформировать целую эпоху, а один фейсконтрольщик — целый клуб.

В 2019 году мир отмечает столетие Баухауса, самой влиятельной школы архитектуры и дизайна XX века. "Дух Баухауса" — это больше, чем просто документальная лента к юбилею, ее справедливо назвать быстрой инъекцией сути современной культуры.

Подробности – на сайте кинотеатра "Аврора" и на медиаресурсах фестиваля.

Фото: кадр из фильма "Студия 54", предоставлено организаторами