На "Балтийской" не нашли бомбу

Вечером 12 декабря станцию метро "Балтийская" открыли после проверки. Опасных предметов не нашли.

Станция метро красной линии "Балтийская" вновь доступна для пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба петербургской подземки.



В 21.08 ее закрывали на проверку из-за бесхозного предмета, а в 21.50 открыли.



Опасных предметов на станции не нашли. Метро "Балтийская" работает в штатном режиме.