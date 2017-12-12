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На "Балтийской" не нашли бомбу

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Вечером 12 декабря станцию метро "Балтийская" открыли после проверки. Опасных предметов не нашли.

Станция метро красной линии "Балтийская" вновь доступна для пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба петербургской подземки. 

В 21.08 ее закрывали на проверку из-за бесхозного предмета, а в 21.50 открыли.

Опасных предметов на станции не нашли. Метро "Балтийская" работает в штатном режиме.  

Теги: метро спб , новости петербурга , новости спб
Категории: Новости СПб

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